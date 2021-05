Torino-Parma 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

I granata vincono in casa il match salvezza e la squadra di D’Aversa è la seconda retrocessa in Serie B dopo il Crotone. Primo tempo equilibrato, la sblocca Vojvoda nella ripresa. Gol annullato per fuorigioco a Belotti, che poco dopo prende un palo

È finita 1-0 la sfida fra Torino e Parma, valida per la 34esima giornata di Serie A. Nel primo tempo gara equilibrata, anche se è stata la squadra di Nicola ad avere le occasioni migliori: un colpo di testa di Sanabria di poco fuori e la traversa scheggiata da Ansaldi. Due chance anche per il Parma: una conclusione di Brugman parata da Sirigu e un colpo di testa di Cornelius con palla terminata di poco alta. Nella ripresa, al 62’, la sblocca Vojvoda. Dieci minuti dopo i granata provano a raddoppiare, ma il gol di Belotti viene annullato per fuorigioco. Al 74’ una nuova occasione per il Torino, ma “il Gallo” colpisce il palo. Con questa sconfitta il Parma è la seconda squadra retrocessa in Serie B dopo il Crotone (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori