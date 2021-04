Calcio, Figc vara norma anti-Superlega. Gravina: chi aderisce è fuori

Il Consiglio federale ha approvato la riforma che impedisce l’iscrizione ai campionati nazionali per i club che partecipano a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Uefa, Fifa e dalla stessa Figc. Il presidente della Federazione: "Al momento non sappiamo chi è rimasto e chi è uscito dalla Superlega". La regola sarà inserita nelle licenze nazionali e nel codice di giustizia sportiva