Atp Barcellona: Sinner batte Rublev e va in semifinale

Il 19enne altoatesino, numero 19 del mondo, supera il russo per 6-2; 7-6 e attende il vincente del match tra il canadese Auger-Aliassime e il greco Tsitsipas.

Ancora un grande risultato per Jannik Sinner. Dopo la finale del torneo di Miami e l'eliminazione ai sedicesimi di finale di quello di Montecarlo per mano del numero 1 del mondo Novak Djokovic, il tennista altoatesino si è qualificato alle semifinali del torneo Atp 500 di Barcellona dopo aver superato in due set (6-2 7-6) il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3 del torneo catalano. Sinner, numero 19 del ranking Atp, attende ora il vincente del match tra il canadese Auger-Aliassime e il greco Tsitsipas, freschissimo vincitore a Montecarlo.