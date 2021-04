Il match di ritrono ad Anfield si conclude in parità sullo 0-0, con gli spagnoli che approdano in semifinale dove incontreranno il Chelsea. Mentre il City vince contro i tedeschi e a sua volta arriva in semifinale, dove ad attenderlo c'è il Psg Condividi:

Il Manchester City batte il Borussia Dortmund 2-1 e vola in semifinale di Champions League con il Psg. Sarà la prima volta in semifinale da allenatore del City per Guardiola. Nell'altra sfida europea, pareggio (0-0) tra Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli che approdano in semifinale con il Chelsea (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).

Liverpool-Real Madrid 0-0 (HIGHLIGHTS) approfondimento Champions, Psg-Bayern Monaco 0-1 e Chelsea-Porto 0-1: highlights Ad Anfield primo tempo con il Liverpool che prova a ribaltare la situazione di svantaggio maturata all'andata. Reds pericolosi a ripetizione con Salah, Mané e Wijnaldum. Il Real Madrid prova a gestire il pallone e ad allentare i ritmi e colpisce un palo con Benzema. Nella ripresa non mancano le occasioni da gol, ma il risultato non si sblocca e gli spagnoli giocano una partita senza sbavature in fase difensiva e volano in semifinale.



Il tabellino di Liverpool-Real Madrid 0-0 LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (60' Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (60' Thiago Alcantara); Salah, Firmino (82' Shaqiri), Mané (82' Oxlade-Chamberlain). All. Klopp REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (72' Odriozola); Asensio (82' Isco), Benzema, Vinicius (72' Rodrygo). All. Zidane Ammonito: Casemiro, Robertson, Phillips

Borussia Dortmund-Manchester City 1-2 (HIGHLIGHTS) La sfida viene sbloccata in avvio al 15' dallo splendido destro di Bellingham. Traversa di De Bruyne al 25', Mahrez e Zinchenko pericolosi. Nella ripresa, al 52' calcio di rigore per il City. Protagonista in negativo Emre Can che, nel tentativo di allontanare di testa, colpisce in area col braccio. Arriva così il pareggio del City, con l'esecuzione del rigore firmata Mahrez. Al 75' il raddoppio per gli inglesi, con una rete siglata da Phil Foden, che scarica un sinistro violento dalla distanza. Missione compiuta per i Citizens che affronteranno il Psg nel prossimo turno.