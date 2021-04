Champions, Psg-Bayern Monaco 0-1 e Chelsea-Porto 0-1: highlights

Psg e Chelsea accedono alle semifinali nonostante le rispettive sconfitte grazie ai vantaggi maturati nei match di andata. Gara spettacolare a Parigi con pali, traverse e occasioni a non finire. La squadra di Pochettino elimina i campioni in carica, ai tedeschi non basta il gol di Choupo-Moting per rimontare il 2-3 dell'andata. I Blues si difendono bene e subiscono solo la rete dei portoghesi in pieno recupero, arrivata troppo tardi per la squadra ospite

Condividi:

Psg e Chelsea festeggiano l'approdo alle semifinali di Champions League. Dopo il 3-2 dell'andata in favore dei francesi altra gara spettacolare e senza respiro tra Psg e Bayern Monaco, con la squadra di Pochettino che crea tanto, colpisce addirittura tre legni ma subisce il gol dei tedeschi sul finire del primo tempo. Nella ripresa regge il fortino eretto dai parigini, che eliminano i campioni in carica. Il Chelsea difende il 2-0 maturato all'andata con il Porto grazie soprattutto alla solidità della fase di non possesso. Qualche brivido lo crea per il gol del Porto nel finale, ma troppo tardi per i portoghesi che salutano la massima competizione europea dopo averci provato con tenacia per tutti i 90 minuti del match di ritorno. Le semifinali si giocheranno il 27 e 28 aprile per quanto riguarda le partite d'andata, ritorno il 4 e 5 maggio (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).

PSG-Bayern Monaco 0-1 (HIGHLIGHTS) A Parigi primo tempo spettacolare. In 45 minuti succede praticamente di tutto, con tantissime occasioni da gol per il Psg e Neymar che colpisce addirittura tre legni (due pali e una traversa). Ma è il Bayern a trovare il vantaggio al 40’ grazie a un tap-in di testa di Choupo-Moting, riaprendo così la questione qualificazione. Poco dopo i tedeschi sfiorano addirittura il raddoppio con Alaba. Nella ripresa, subito grossa occasione per il Bayern, ancora con Alaba, che di sinistro dal limite sfiora la porta. Al Bayern non resta che provare il tutto per tutto, giocando altissimo alla ricerca del gol che gli regalerebbe la qualificazione e rischiando quindi le micidiali ripartenze di Mbappé e Neymar. All'82' grande occasione per i tedeschi con un tiro-cross di Sané che va di un soffio sul fondo. Negli ultimi minuti è assedio, tra flipper impazziti in area del Psg e tiri che vanno a infrangersi sui difensori parigini. E Neymar e Mbappé che si scatenano in ripartenza, ma vengono fermati in modo decisivo in due occasioni prima da Neuer e poi da Hernandez. La fortezza Psg riesce a resistere anche nei 4 minuti di recupero: i parigini eliminano i campioni in carica nonostante la sconfitta.

Il tabellino di Psg-Bayern Monaco 0-1 40' Choupo-Moting

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo (58' Bakker); Gueye, Paredes; Di Maria (88' Ander Herrera), Neymar, Draxler (72' Kean); Mbappé. All. Pochettino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez L., Davies (71' Musiala); Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting (85' Javi Martinez). All. Flick



Ammoniti: Alaba (BM), Dagba (P), Muller (BM), Ander Herrera (P)