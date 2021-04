Morte Astori, chiesta condanna a 1 anno e 6 mesi per medico Galanti

Un anno e sei mesi: è la condanna chiesta dal pm, Antonino Nastasi, nei confronti del medico Giorgio Galanti, l'ex direttore dell'Istituto di medicina sportiva dell'ospedale Careggi di Firenze, accusato di omicidio colposo nel processo in corso per la morte dell'ex calciatore della Fiorentina Davide Astori. La prossima udienza è stata fissata per eventuali repliche, dopo di che il giudice si ritirerà in camera di consiglio. La sentenza è prevista per il 3 maggio.