Nuovo record della pista qatarina

L'avventura nel team ufficiale della Ducati è cominciata con i migliori presupposti, per il 24enne Bagnaia, finora brillante in Moto 2 e 3, già a proprio agio anche nella Classe regina. Altre buone notizie per lui, e per la casa motociclistica di Borgo Panigale (Bologna), arrivano sempre dal cronometro, che ha certificato il nuovo record della pista qatarina: ovviamente lo ha ottenuto Bagnaia, che è riuscito addirittura a scendere sotto il muro dell'1'53". Non una formalità, per il piemontese. "Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia. E' stata una bellissima qualifica. Già ieri avevo detto che saremmo potuti arrivare sull'1'52". Ho visto che, piano piano, ci stavo arrivando, ma non me l'aspettavo, è un tempo incredibile. E' il miglior modo per iniziare la nuova avventura con il team", le parole a caldo del giovane pole-man, che si è messo dietro per 266 millesimi il primo degli inseguitori, Fabio Quartararo, già protagonista di una Q2 fantastica: il francese è stato capace di precedere per 50 millesimi il nuovo compagno di squadra, lo spagnolo Maverick Vinales, alla guida dell'altra Yamaha Factory.