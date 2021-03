Milan-Napoli 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una rete di Politano al 49' regala tre punti preziosissimi alla squadra di Gattuso nella rincorsa Champions. Gara molto equilibrata a San Siro. Leao e Calhanoglu pericolosi per i rossoneri nel primo tempo, Zielinski e Insigne per il Napoli. Nella ripresa, dopo la rete di Politano, assalto del Milan che non riesce a trovare il pari ancora con Leao e con Rebic, espulso nel finale per proteste. Padroni di casa a -9 dall’Inter, mentre gli ospiti agganciano la Roma al quinto posto

Il big match di San Siro tra Milan e Napoli si conclude con la vittoria degli ospiti per 0-1 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Primo tempo molto equilibrato, con un buon avvio dei rossoneri con una chance per Leao. Altra occasione per Calhanoglu. Il Napoli risponde con le buone iniziative dei suoi attaccanti, due volte Zielinski pericoloso. Ci prova anche Insigne ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa al 49' la squadra di Gattuso passa in vantaggio: segna Politano, che incrocia con il destro colpendo male il pallone che comunque beffa Donnarumma nell'angolino. I padroni di casa provano a reagire e a trovare il pareggio, ma senza successo. Nel finale espluso Rebic per proteste. Il Milan scivola a -9 dall’Inter, il Napoli aggancia la Roma al quinto posto e con una partita in meno.

