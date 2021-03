Coppa America, Luna Rossa vince seconda regata di finale

La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), battendo il 'defender' Team New Zealand che aveva vinto la prima. Dopo le prime due di oggi, sono in programma altre 11 regate, il trofeo andrà alla squadra che ne vincerà sette. Domani riposo, poi da venerdì due prove al giorno fino, eventualmente, a mercoledì 17 marzo quando, in caso di parità 6-6, si disputerà la 13ma e ultima regata per l'assegnazione del titolo.

La strategia di Luna Rossa

"E' stata un bella regata, una lotta di virate - ha dichiarato al termine della regata il timoniere australiano di Luna Rossa, Jimmy Spithill - ci siamo rialzati bene dopo gara-1. Abbiamo seguito il piano che ci eravamo prefissi, poi siamo arrivati calmi e abbiamo vinto". In quanto all'errore che ha rischiato di compromettere la regata, il timoniere ha spiegato: "Siamo arrivati alla boa e abbiamo visto una pressione che secondo noi poteva essere positiva sulla destra. Dopo abbiamo mantenuto la calma. Sicuramente questo è uno dei campi di regata in cui la barca che parte in testa ha un vantaggio - ha aggiunto - abbiamo dovuto capire quando virare e quando strambare per riuscire a prendere il vantaggio e l'abbiamo fatto. Adesso vediamo cosa succederà venerdi', non vedo l'ora".