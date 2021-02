Luna Rossa batte Ineos 7-1: vince Prada Cup, ora finale Coppa America

All’equipaggio italiano, quindi, sono bastate quattro giornate di regate per liberarsi di Team Ineos Uk, con un netto 7-1, conquistare il trofeo e assicurarsi il pass per la sfida finale di America's Cup. Ad Auckland, l'AC75 di Patrizio Bertelli ha dominato anche gara 7 e 8, confermando la superiorità su Britannia. Nella prima regata della notte dominio assoluto di Luna Rossa, che ha tagliato il traguardo con 1'45'' di vantaggio. Nella seconda, anche a causa di una penalità inflitta agli italiani per partenza anticipata, c’è più gara: Luna Rossa ha vinto con 56'' di vantaggio, dopo aver rimontato i 50 metri.

La finale di America's Cup

Luna Rossa torna a giocarsi la finale di America's Cup per la prima volta dal 2000: come allora affronterà i padroni di casa di Team New Zealand (finì 5-0 per i neozelandesi). L'America's Cup, dal 6 al 15 marzo, è da seguire in diretta su Sky Sport America’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV.