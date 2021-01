Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021

Nella seconda giornata di semifinali, la barca italiana ha dominato anche Race 3 e Race 4. In finale sfiderà gli inglesi di Ineos. Si parte il 13 febbraio, con una serie al meglio delle 13 regate. L'eventuale “bella” sarebbe il 22. Oltre al trofeo, in palio anche la partecipazione contro Team New Zealand alla 36esima edizione dell'America's Cup (in programma dal 6 al 15 marzo)

Luna Rossa alle finali della Prada Cup

Ad Auckland Luna Rossa ha dominato: ha chiuso Race 3 con 35’’ di vantaggio e Race 4, anche a causa di un problema tecnico degli avversari, con un gap di quasi 4’. Ancora una volta sono state decisive le partenze quasi perfette. Il team italiano in finale sfiderà gli inglesi di Ineos (tutto in diretta su Sky Sport). Si parte il 13 febbraio, con una serie al meglio delle 13 regate: porta a casa il trofeo l'imbarcazione che ne vince sette. L'eventuale “bella” sarebbe il 22 febbraio. Come ricorda Sky Sport, si tratta della quinta finale di Prada Cup (prima Vuitton Cup) per l'Italia, dopo quelle raggiunte da Il Moro (1992) e dalla stessa Luna Rossa (2000, 2007, 2013). Ma in palio contro gli inglesi non c’è solo la Prada Cup 2021: chi vince affronterà Team New Zealand nella 36esima edizione dell'America's Cup, in programma dal 6 al 15 marzo.