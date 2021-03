Serie A, Inter-Atalanta 0-0: DIRETTA

Si chiude a San Siro la 26^ giornata del campionato. Conte schiera Vidal titolare e la coppia Lautaro-Lukaku in attacco. Gasperini sceglie Malinovskyi dal 1' e lascia in panchina Muriel e Ilicic. La diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

A San Siro si sfidano due fra le squadre più in forma del campionato nel match che chiude la 26esima giornata del campionato di Serie A. L'Inter capolista incontra l'Atalanta con la coppia Lautaro-Lukaku in attacco e Vidal titolare. Gasperini sceglie Malinovskyi dal 1', Ilicic e Muriel in panchina. La diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).