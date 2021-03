Juventus-Spezia 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Juve reagisce dopo il passo falso di Verona e dopo un primo tempo di fatiche, batte di forza lo Spezia con una ripresa d'autore. Finisce 3-0 con le reti di Morata, Chiesa e Ronaldo, che lanciano i bianconeri momentaneamente a -3 dal Milan secondo e considerando anche la gara da recuperare con il Napoli.

Prima parte di gara troppo sotto tono quella che mette in scena la squadra di Pirlo, quasi in balia della formazione ligure, che concede pochissimi spazi e si fa vedere pericolosamente in avanti un paio di volte con Marchizza, prima impreciso di destro poi deviato in corner da Demiral. Soltanto a ridosso dell'intervallo i bianconeri

provano a scuotersi, colpendo un clamoroso palo con Ronaldo a Provedel battuto.

Ad inizio ripresa la Juve non sembra riuscire comunque ad accelerare i ritmi, cosi' Pirlo pesca i jolly dalla panchina che ci mettono un minuto a confezionare il gol del vantaggio. Bernardeschi scappa a sinistra e mette al centro, Morata piazza la zampata e fa 1-0: inizialmente annullata per fuorigioco, la rete viene convalidata dal Var. La gara cambia completamente volto, i padroni di casa al 71' raddoppiano con Chiesa, che ribadisce in rete un suo stesso tiro parato da Provedel. Nel finale segna il solito Cristiano Ronaldo, mortifero di sinistro davanti al portiere su assist di Bentancur. 3-0 e partita definitivamente chiusa, con il rigore parato da Szczesny a

Galabinov all'ultimo secondo. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Juventus-Spezia 0-0

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (16' st Bernardeschi); Chiesa (27' st Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (16' st Morata); Kulusevski (43' st Di Pardo), Ronaldo.

(31 Pinsoglio, 77 Buffon, 4 De Ligt, 37 Dragusin, 41 Fagioli, 51 Peeters, 58 Ake'). All. Pirlo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (40' st Bastoni); Estevez, Sena (40' st Agoume), Maggiore (27' st Acampora); Gyasi, Nzola (27' st Galabinov), Farias (27' st Verde).

(1 Zoet, 8 Ricci, 21 Ferrer, 22 Chabot, 34 Ismajli, 80 Agudelo, 91 Piccoli). All. Italiano.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel st 17' Morata, 26' Chiesa, 44' Ronaldo.

Angoli: 9-5 per lo Spezia.

Recupero: 0' e 4'.

Ammoniti: Frabotta e Demiral per gioco falloso.

Note: al 51' st Szczesny para un rigore a Galabinov