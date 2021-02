Europa League, agli ottavi di finale Milan-Manchester e Roma-Shakhtar

A Nyon, in Svizzera, si sono decisi gli accoppiamenti. Le due italiane ancora in tabellone non hanno avuto un’urna benevola. La squadra di Pioli affronterà i Red Devils mentre Fonseca ritrova la formazione che ha allenato prima di arrivare in Italia. L'andata è in programma l'11 marzo, il ritorno il 18

A Nyon, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. Il Milan ha pescato il Manchester United mentre la Roma se la vedrà con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un'urna sicuramente molto complicata per le due italiane ancora in corsa. L'andata degli ottavi è in programma l'11 marzo, il ritorno il 18.

Le avversarie delle italiane

La squadra di Pioli trova sul suo cammino una delle favorite, il Manchester United. Ibrahimovic affronta i Red Devils dopo la parentesi vissuta in Inghilterra dal 2016 al 2018. Sfida da ex anche per Paulo Fonseca: l'allenatore della Roma se la vedrà contro lo Shakhtar Donetsk, formazione che ha allenato dal 2016 al 2019 vincendo tre campionato ucraini, tre Coppe d'Ucraina e una Supercoppa.