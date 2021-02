Lazio-Sampdoria 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Decide tutto al 24' con un bel destro a giro Luis Alberto. Poco dopo Immobile ha due occasioni per il 2-0 ma le spreca. Nella ripresa grandi chance per Quagliarella e Jankto, ma anche per il neo entrato Muriqi. La squadra di Simone Inzaghi aggancia momentaneamente la Roma a quota 43 punti, al terzo posto

La Lazio batte 1-0 la Sampdoria con una rete di Luis Alberto, che segna ed esulta imitando Spider-Man. In attesa delle altre partite della 23esima giornata di Serie A, i biancocelesti salgono a 43 punti come la Roma, al terzo posto. La Samp prova a spingere nel finale ma non trova il pari, e resta a metà classifica. Ora per la Lazio c'è l'ottavo di finale col Bayern in Champions League (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

