Cagliari-Torino 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il Torino ha vinto 1-0 in trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari, nel secondo anticipo della 23esima giornata di Serie A. Primo tempo molto equilibrato con poche conclusioni se si eccettuano due punizioni dei granata Belotti e Ansaldi finite fuori. Nella seconda parte della prima frazione, due occasioni per il Cagliari con Joao Pedro e Simeone. Nella ripresa al 76esimo il Torino va in vantaggio: gol di Bremer, che dagli sviluppi di un angolo dalla destra, vince il duello aereo con Godin e batte Cragno per il vantaggio granata al primo tiro in porta degli uomini di Nicola. Il Cagliari prova a reagire ma non riesce a trovare il pareggio. Nicola vince la prima gara sulla panchina del Toro e allunga in classifica a +5 proprio sui sardi terzultimi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

