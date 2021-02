Serie A, Genoa-Verona 2-2: video, gol e highlights della partita

Ennesimo risultato utile del Genoa targato Ballardini: a segno prima Ilic su assist di Barak, poi un clamoroso raddoppio sprecato da Lasagna. Prima dell'intervallo Zajc sfiora due volte il pareggio che trova Shomurodov. Palo di Lasagna, chi non sbaglia è capitan Faraoni ma Badelj fa 2-2 a tempo scaduto in dieci uomini (Pellegrini ko)

In uno degli anticipi della 23esima giornata, è pareggio tra Genoa e Verona che segnano in tutto 4 gol. Apre le danze Ilic, poi risponde al 48' Shomurodov per il Genoa. Capitan Faraoni riporta il Verona in vantaggio ma Badelj fa il miracolo del 2-2 ormai a fine gara e in 10 uomini. I rossoblù restano così imbattuti da 7 turni, trascinati dal nuovo allenatore (19 punti in 10 turni). Juric aggancia invece il Sassuolo all'8° posto (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

