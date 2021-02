Europa League: oggi in campo Milan, Roma e Napoli. Formazioni e orari

Riparte l’Europa League e le tre italiane in corsa scendono in campo per l’andata dei sedicesimi di finale. Alle 18.55 si gioca Stella Rossa-Milan e Braga-Roma. Alle 21 tocca a Granada-Napoli. Per i rossoneri ampio turnover in vista del derby di domenica con l'Inter: Ibra è convocato ma parte dalla panchina, il centravanti titolare è Mandzukic. Appuntamento su Sky Sport Uno. In Portogallo Fonseca rilancia Dzeko dal 1', supportato da Pedro e Mkhitaryan: i giallorossi in diretta su Sky Sport Arena. Scelte obbligate per Gattuso, che ha 10 giocatori indisponibili: in attacco c'è Osimhen, in mezzo torna Fabian Ruiz dall'inizio. Match su Sky Sport Uno (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE).