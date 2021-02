Champions, Siviglia-Borussia Dortmund 2-3: video, gol e highlights

Al Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa in vantaggio con una conclusione (deviata) di Suso. Il pari dopo una manciata di minuti, grazie a Dahoud. Poi Haaland su assist di Sancho. Lo stesso norvegese realizza la sua doppietta al 43'

Non c'è solo Porto-Juventus nel mercoledì di Champions League. Il Siviglia del Papu Gomez ha ospitato il Borussia Dortmund nell'altro match di andata degli ottavi di finale (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE). La sfida si è conclusa 2-3 per il Borussia Dortmund, dopo un match carico di occasioni per entrambe le squadre.