Champions, Barcellona-Psg 1-4 e Lipsia-Liverpool 0-2: gol e highlights

Qualificazioni ai quarti già in discesa per i francesi e per la squadra di Klopp. Senza Neymar, i parigini dominano al Camp Nou con una tripletta di Mbappé e il gol di Kean. Per i catalani inutile il rigore realizzato da Messi. In Germania i Reds passano con due gol di Salah e Mané su due incertezze della difesa avversaria

La stella di Mbappè brilla al Camp Nou con una tripletta e il Psg - senza Neymar - infierisce sul Barcellona. Il Liverpool mette in discesa la qualificazione con due gol in casa del Lipsia. Questa in sintesi la prima serata degli ottavi di finale della Champions League. In Spagna il Barcellona passa in vantaggio con un rigore di Messi, ma viene raggiunto quasi subito da Mbappè. Nella ripresa il talento francese si scatena con altri due gol, in mezzo anche un gol di Kean. A Lipsia il Liverpool con Salah e Mané sfrutta al massimo due incertezze dei tedeschi, e grazie a una partita difensivamente perfetta mantiene imbattuta la propria porta (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).