11/21

JUVENTUS: Acquisti: Rovella (c, Genoa), Aké (c, O. Marsiglia), Dabo (c, Nantes B) Cessioni: Khedira (c, Hertha Berlino, nella foto), Petrelli (a, Genoa), Portanova (c, Genoa), Tongya (c, O. Marsiglia); Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Mckennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo (Credits foto: Ipa)