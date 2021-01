Serie A, Roma-Verona 3-1: gol e highlights della 20a giornata

La Roma supera 3-1 il Verona nel posticipo della 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I giallorossi di Fonseca colpiscono tre volte nel primo tempo con Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. A segnare la rete della bandiera per gli scaligeri è Colley, in gol nel secondo tempo.

La gara inizia con una brutta notizia per i giallorossi: l'infortunio di Smalling. Il difensore centrale inglese è costretto a lasciare il campo dopo 11 minuti a causa di un problema al flessore: al suo posto entra Kumbulla. Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa passano al 20' con Mancini che segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Verona accusa il colpo e la Roma passa di nuovo due minuti più tardi con Mkhitaryan che supera un Silvestri non impeccabile. Il sontuoso primo tempo degli uomini di Fonseca prosegue con il tris firmato da Borya Mayoral alla mezz'ora: l'attaccante spagnolo ribadisce in rete dopo una respinta di Silvestri su una conclusione dalla distanza di Pellegrini.

Secondo tempo: non basta la rete di Colley

Juric prova a scuotere i suoi, inserendo il nuovo acquisto Lasagna, arrivato dall'Udinese, al posto di un impalpabile Kalinic. La Roma amministra il vantaggio e sfiora a più riprese il poker: Spinazzola calcia sul primo palo senza trovare lo specchio della porta, Veretout spara alto da buona posizione. Al 62' il Verona riapre la partita con Colley, entrato in campo cinque minuti prima al posto di Zaccagni: l'ex Atalanta, al primo gol in Serie A, sorprende Mancini e batte Pau Lopez sfruttando un assist di Bessa. La rete di Colley non basta però a cambiare l'inerzia della partita. La Roma conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di una settimana fa sullo Spezia. Per gli scaligeri, invece, si tratta della sesta sconfitta in campionato.