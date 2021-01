Verona-Napoli 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

La squadra di Gattuso vanifica il vantaggio lampo dopo soli 9 secondi di Lozano e viene rimontato: per i veneti in rete Dimarco, Barak e Zaccagni. I campani chiudono il girone d'andata al sesto posto a quota 34 punti (ma c'è ancora da reciperare il match contro la Juventus)

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori

Pesante sconfitta in casa del Verona per il Napoli, che dopo il vantaggio lampo firmato da Lozano si fa rimontare dai padroni di casa, bravi a ribaltare tutto con le reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. La squadra di Gattuso resta quindi ferma a 34 punti e viene superata dall’Atalanta, vittoriosa ieri sul campo del Milan capolista, salita al quinto posto ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Apre le danze, dopo soli 9 secondi, Hirving Lozano, che capitalizza al massimo un errore difensivo di Dimarco. Il suo è il terzo gol piú veloce nella storia della Serie A. L’esterno del Verona rimedia al 34’ quando si fa trovare sul cross di Faraoni mettendo in rete con il piatto il gol dell’1-1. Nella ripresa i padroni di casa concretizzano la vittoria su un Napoli che si è progressivamente spento: al 62’ Barak con il sinistro batte Meret su assist di Zaccagni e porta in vantaggio i gialloblu, al 79’ i conti vengono chiusi Zaccagni che di testa su cross di Lazovic infila il 3-1.

Gli altri risultati della 19esima giornata



vedi anche

Milan-Atalanta 0-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nell'altra partita delle 15, il Genoa ha vinto per 1-0, con gol di Destro, nello scontro diretto in zona salvezza contro il Cagliari, sempre più in caduta libera e a soli 14 punti a fine girone di andata. Nel match delle 12:30, la Juventus ha battuto il Bologna per 2-0. Sblocca Arthur grazie a una deviazione di Schouten sul suo tiro da fuori, raddoppia McKennie con un colpo di testa da corner. Negli anticipi del sabato, ben 7 gol all’Olimpico dove la Roma ha sconfitto sul filo di lana lo Spezia per 4-3, grazie a un gol nel recupero di Lorenzo Pellegrini (HIGHLIGHTS). Nelle due partite alle 18, il Milan si è laureato campione d’inverno nonostante la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta (3-0, gol di Romero, Ilicic su rigore e Zapata) (HIGHLIGTS), grazie al contemporaneo pareggio dell’Inter, bloccata sullo 0-0 dall’Udinese (HIGHLIGHTS). Nell'altro anticipo del sabato, la Fiorentina è tornata alla vittoria battendo 2-1 il Crotone.