Coppa Italia, Roma out. Fonseca: "Esonero? Io sempre in discussione"

"È un momento difficile perché volevamo proseguire il cammino in Coppa Italia. Non posso rimproverare nulla ai miei". Paulo Fonseca commenta così l'eliminazione dalla Coppa Italia della Roma, battuta in casa dallo Spezia per 4 a 2. E sull'errore nell'interpretazione del regolamento, e il sesto cambio non consentito, risponde: "Se c'è un problema abbiamo tempo per discuterne internamente, con la società”. Mentre sul timore di essere esonerato, come scrive Sky Sport, ha precisato: “Sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato. Io vado avanti con forza. Siamo terzi in Serie A, ho fiducia nella squadra. Quando non vinco sono sempre in discussione".