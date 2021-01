Serie A, Crotone-Benevento 4-1: video, gol e highlights della partita

Il Crotone si aggiudica per 4-1 la sfida tra neopromosse contro il Benevento, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Allo Scida, padroni di casa in vantaggio al quarto minuto grazie a un autogol di Glik, che per anticipare Simy manda la palla nella sua porta con la nuca. È proprio Simy a raddoppiare per la squadra di Stroppa al 29esimo concludendo una ripartenza avviata da Messias e Riviere. Nella ripresa, al minuto 54, ancora l'attaccante nigeriano sigla il 3-0. Passano pochi minuti e Vulic segna il quarto gol per il Crotone. Nel finale il Benevento accorcia le distanze all'82esimo con Iago Falque.

