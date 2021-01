Serie A, Lazio-Roma 0-0: la cronaca della partita in diretta

La 18esima giornata del campionato di Serie A si apre con il derby di Roma allo stadio Olimpico. Sarà anche l'incrocio tra le due squadre che in questo campionato hanno segnato più reti nel quarto d’ora iniziale di partita: otto la Roma, sei la Lazio. In classifica sono sei i punti di distacco tra le formazioni: Lazio a 28 punti, Roma terza a 34. Il match è visibile in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). (TUTTI GLI HIGHLIGHS DI SERIE A)