Atalanta-Genoa 0-0: video e highlights della partita di Serie A

La corsa dell'Atalanta si ferma al al Gewiss Stadium dove un buon Genoa costringe la squadra di Gasperini allo 0-0, nel match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Primo tempo su ritmi molto alti ma senza gol. Le occasioni migliori per la squadra di Ballardini sono di Pjaca e Shomurodov. Per l'Atalanta un paio di conclusioni di Ilicic e poi tentativi sempre ben chiusi dalla difesa genoana. Nella ripresa è assedio dei padroni di casa che colpiscono un palo con Hateboer e non riescono a finalizzare la mole di gioco prodotta. La squadra di Ballardini ottiene un punto prezioso a Bergamo in ottica salvezza. L’Atalanta rimane sesta ma ha una partita da recuperare (LA VITTORIA DEL CROTONE SUL BENEVENTO).

