Bologna-Verona 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel secondo anticipo della 18esima giornata di Serie A, il Bologna di Sinisa Mihajlovic supera di misura il Verona di Ivan Juric. Agli emiliani basta un rigore trasformato da Orsolini nel primo tempo per battere gli scaligeri e tornare al successo dopo un digiuno che durava da otto partite.

Primo tempo: Orsolini la sblocca su rigore

Mihajlovic lascia Palacio fuori dalla formazione titolare, spostando Barrow al centro dell'attacco. Juric punta su Kalinic supportato da Zaccagni e Lazovic. I padroni di casa partono subito forte e sfiorano il gol con Barrow: la conclusione dell'ex attaccante dell’Atalanta viene bloccata da Silvestri. Gli scaligeri rispondono con Faraoni: il colpo di testa del laterale di Juric non inquadra lo specchio della porta. Al 19’ i rossoblu sbloccano il risultato. Lancio di Schouten per Orsolini che centra in pieno Silvestri: il portiere, sulla ribattuta, stende Soriano, costringendo l'arbitro a fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Orsolini che non sbaglia, portando avanti la formazione emiliana.

Secondo tempo: il Bologna ritrova la vittoria

La ripresa inizia con una conclusione di Barrow troppo angolata: il pallone si spegne sul fondo. Doppia occasione per il Verona: Skorupski anticipa Dimarco, Lazovic tenta il tiro piazzato dal limite dell'area di rigore. Il Bologna torna a farsi vedere dalle parti di Silvestri con Dominguez che al termine di un'azione manovrata calcia di prima intenzione, sfiorando la traversa dopo una deviazione di Gunter. La gara si infiamma con occasioni che piovono da una parte e dell'altra. Kalinic si ritrova sui piedi la palla del pareggio ma calcia addosso a Skorupski. Orsolini, in giornata di grazia, lascia partire un bolide dalla distanza, chiamando Silvestri ad un grande intervento. L'assalto finale non basta al Verona per evitare la sconfitta: gli scaligeri incassano il quinto ko stagionale, mentre gli emiliani ritrovano una vittoria che mancava in campionato dallo scorso 29 novembre.

Il tabellino di Bologna-Verona 1-0

19' rig. Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez (76' Svanberg); Orsolini (76' Skov Olsen), Soriano, Vignato (84' Sansone); Barrow (76' Palacio). All. Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (89' Bessa), Magnani, Gunter; Faraoni, Ilic, Barak, Dimarco (73' Colley); Lazovic, Zaccagni; Kalinic (69' Di Carmine). All. Juric

Ammoniti: Zaccagni (V), Dijks (B), Dominguez (B)