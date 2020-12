Ibrahimovic si tuffa nudo nella neve: "Sanremo è Zanremo". VIDEO

L’attaccante del Milan, rientrato proprio oggi in Italia, ha postato un filmato su Instagram nel quale dimostra ancora una volta di non temere il freddo. Qualche giorno fa aveva infatti messo online un video durante un allenamento sulla neve in pantaloncini e t-shirt

Zlatan Ibrahimovic l’ha fatto di nuovo. Dopo il video diffuso qualche giorno fa con l’allenamento in pantaloncini e t-shirt sotto la neve, l’attaccante del Milan ha postato su Instagram un nuovo filmato nel quale, questa volta indossando soltanto dei boxer, si tuffa nella neve. Una sola frase ad accompagnare il video: “Zanremo ci siamo... perché Sanremo è Zanremo...”. Un riferimento più che esplicito alla sua partecipazione al Festival della canzone italiana, annunciata in questi giorni , dove però il nome della città ligure viene “aggiustato” con la Z di Zlatan.

L’attaccante del Milan è rientrato proprio oggi in Italia e nei prossimi giorni si avranno maggiori certezze sui suoi tempi di recupero dopo l’infortunio. Sono passati più di dieci giorni dal problema al polpaccio che ha fermato Ibrahimovic alla vigilia della sfida contro il Sassuolo . L'attaccante ha svolto lavoro personalizzato anche durante la sosta e ora si capirà meglio quali sono le sue condizioni, nonostante il club punti a riaverlo a disposizione per metà gennaio.

La partecipazione al Festival di Sanremo

Nessun dubbio, invece, sulla disponibilità di Ibrahimovic a inizio marzo, quando sarà anche ospite a Sanremo. "Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo", ha annunciato Amadeus nella giornata di martedì 29 dicembre. Il Festival è in programma dal 2 al 6 marzo, il 3 - con orario ancora da definire - è fissata la sfida casalinga all'Udinese, il 7 la trasferta di Verona. Ma nessun problema per il Milan che ha tranquillizzato sulla presenza in campo dello svedese: "AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità".