Serie A, Milan-Parma 0-1: LA DIRETTA

Al 13' segna Hernani per gli ospiti, il pareggio di Castillejo al 23' viene annullato dalla VAR. I rossoneri sono chiamati a proseguire la corsa in vetta alla classifica contro la squadra di Liverani. Il match è disponibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Appuntamento a San Siro per la sfida tra Milan e Parma. L'11 di Pioli ci arriva da primo della classe con 26 punti mentre gli emiliani sono a quota 10. Sarà la sfida numero 53 in A tra le due squadre: il bilancio è di 28 vittorie per i rossoneri contro le 11 degli emiliani, mentre sono 13 i pareggi. La gara è trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.