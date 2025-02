Coppa del mondo sci, Federica Brignone vince il gigante di Sestriere

Sesta vittoria stagionale per l'atleta azzurra, sempre più leader della Coppa del Mondo. Aveva chiuso al secondo posto la prima manche dietro la neozelandese Alice Robinson, ma ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda, chiudendo in testa davanti a Robinson e Tjernsesund

La 33esima vittoria in carriera consegna a Federica Brignone un allungo sulla diretta rivale nella classifica generale della Coppa del Mondo, Lara Gut-Behrami. La valdostana si porta a 899 punti, mentre la svizzera resta ferma a 729 dopo l'uscita di gara al Sestriere. La terza in classifica, la croata Zrinka Ljutic, è a 651.

Federica Brignone vince lo slalom gigante di Coppa del Mondo al Sestriere, alla ripresa dopo i Mondiali di Saalbach ed è sempre più leader in classifica. È la sesta vittoria stagionale per l'azzurra, che aveva chiuso al secondo posto la prima manche dietro la neozelandese Alice Robinson, ma ha fatto registrare il miglior tempo di seconda manche chiudendo in testa con il tempo totale di 2'12''69, precedendo Robinson (2'13''09) e la norvegese Louise Tjernsesund (2'14''26).

Le parole dell'azzurra

"Oggi è stata una giornata, un periodo tosto. Ho fatto di tutto per riposare e recuperare al 100%: credo che nella mia vita non mi era mai capitato di stare sei giorni costretta a casa senza fare nulla", commenta Brignone dopo il successo. La sciatrice italiana era stata colpita da influenza negli ultimi giorni. "È stato complicato, mi sembrava di non guarire mai e ringrazio chi mi ha seguito in questi giorni. Ma ero consapevole di sciare bene e sapevo che concentrando le energie sulle due manche avrei potuto raccogliere un bel risultato". "Robinson sta sciando alla grande, attacca sempre ed è un osso duro. Io ho fatto un po’ fatica a prendere il ritmo nella parte alta della prima manche, poi nella seconda ho voluto attaccare a tutta: “come va, va”, mi sono detta".