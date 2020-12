Covid, multa per Bebe Vio, al bar con gli amici oltre il coprifuoco

Alle otto di sera stava ancora bevendo con gli amici all’interno di un locale di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e per questo per Bebe Vio è scattata la multa. In base a quanto stabilito dalle restrizioni anti-Covid a quell’ora l’esercizio avrebbe dovuto essere chiuso al pubblico già da due ore e avrebbe dovuto effettuare solo il servizio a domicilio. La violazione del coprifuoco è stata segnalata ai carabinieri domenica 29 novembre da alcuni residenti che avevano notato l’inosservanza delle disposizioni. ( LO SPECIALE CORONAVIRUS )

La multa di 400 euro

Al momento del controllo le forze dell’ordine hanno trovato la campionessa paralimpica, in visita nella sua città natale per festeggiare il compleanno del padre, nella sala del ristorante in compagnia dei suoi amici. Immediata l'ammenda di 400 euro a testa e la sanzione per il locale che prevede l'ordine di chiusura per cinque giorni.