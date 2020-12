Calciatrice rifiuta minuto silenzio per Maradona: "Era uno stupratore"

Paola Dapena, prima dell'amichevole tra Viajes Interrìas e Deportivo La Coruna, mentre le due squadre omaggiavano “El Pibe de oro”, si è seduta a terra e ha rivolto le spalle alla tribuna. “La data della morte di Maradona coincide con quella della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per le vittime non c'è stato un minuto di silenzio; quindi ovviamente non sono disposta a fare un minuto di silenzio per lui”, ha spiegato a fine match

"Era uno stupratore, un pedofilo e un molestatore" Attraverso il portale libertadbajopalabra, Dapena, 24 anni, ha chiarito la motivazione del suo gesto: "La data della morte di Maradona coincide con quella della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per le vittime non c'è stato un minuto di silenzio; quindi ovviamente non sono disposta a fare un minuto di silenzio per lui". La calciatrice ha poi aggiunto: "Mi sono rifiutata di fare un minuto di silenzio per uno stupratore, un pedofilo e un molestatore. Per questo ho pensato di sedermi a terra e voltare le spalle: così ho fatto. Per essere un giocatore devi avere dei valori, al di là delle capacità che possedeva, che sono indiscutibili".