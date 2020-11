Cagliari-Spezia: le formazioni ufficiali e dove vederla in diretta

Senza Nahitan Nandez, Diego Godin e Giovanni Simeone, fermati dal Covid, i sardi provano a riscattarsi dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus. Per i liguri, invece, morale alto visti i due risultati utili consecutivi arrivati contro Benevento in trasferta e Atalanta in casa. Il match è in diretta dalle 18 su Sky Sport

Dopo il ko di Torino firmato Cristiano Ronaldo, il Cagliari prova a ripartire in casa contro lo Spezia ma deve fare a meno di Giovanni Simeone, Diego Godin e Nahitan Nandez, tutti fermi perché positivi al Coronavirus. In Sardegna arriva lo Spezia di Vincenzo Italiano reduce dallo 0-0 casalingo contro l’Atalanta: un pari arrivato dopo la vittoria in trasferta per 3-0 a Benevento. Il match è in diretta dalle 18 su Sky Sport.