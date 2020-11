Boxe, sfida Tyson-Jones: finisce pari lo scontro tra leggende

Il racconto del match

Mike Tyson, 54 anni, e Roy Jones Jr., 51 anni, si sono aggrediti cercando proprio il ko. Gli organizzatori avevano posto, tra le condizioni, l'obbligo di interrompere l'incontro al primo taglio sul volto, alla prima goccia di sangue. Iron Mike è apparso in grandi condizioni, nonostante l'età e i cento chili di peso, è stato duro e veloce fin dal primo round. Jones, altra leggenda, capace di vincere quattro titoli di campione del mondo in quattro categorie differenti, ha scelto una tattica più difensiva, apparendo più rigido sul tronco. La carica di Tyson ha preso il sopravvento, segnando un vantaggio nei colpi, il 45 per cento dei quali andato a segno contro il 22 per cento dell'avversario. Al quarto round Iron Mike ha assestato i due attacchi migliori dell'incontro, due ganci di destro che hanno lasciato Jones sofferente per alcuni secondi. Al quinto, un altro gancio di Tyson, stavolta di sinistro, andato a segno, ha rimandato indietro il suo avversario. Al sesto, Jones ha cominciato a far sentire la pesantezza dei suoi colpi, ma è successo quando entrambi i pugili avevano cominciato a sentire la stanchezza. Per due volte Tyson ha continuato ad attaccare nonostante fosse suonato il gong, per poi scusarsi. C'è stata rivalità, ma solo sportiva. "Va bene così, okay - ha commentato Tyson - Roy ha incassato bene, è stato un buon ritorno". "Non mi piace il pareggio - ha risposto Jones - ma lo accetto. L'importate è aver dato spettacolo, ma sono orgoglioso di aver preso pugni da Mike".