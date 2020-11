Addio a Diego Armando Maradona, l'ex moglie e le donne della sua vita

Un unico grande amore, il pallone. Chi conosce il personaggio Diego Armando Maradona non ha dubbi su chi sia stato il compagno di vita del Pibe de oro (LA SUA CARRIERA). Il pallone origine di gloria, successo, fragilità. Sul fronte personale, invece, tanti flirt attribuiti dai gossip italiani e internazionali e un’unica compagna, anche lei per tutta la vita: la produttrice televisiva Claudia Villafane, portata all’altare nel 1989. Con lei sono nate due figlie, Dalma Nerea e Gianina Dinorah. Da lei si è separato, nel 2004.

Non solo l'amore con la moglie Claudia

Eppure le cronache italiane raccontano di un’altra storia, quella di Cristiana Sinagra, donna napoletana che ha portato avanti una vera e propria battaglia legale per far riconoscere il figlio nato da una breve relazione con il campione. Battaglia lunga ma vinta: Diego jr è stato riconosciuto nel 2007. Non è l’unico figlio nato da relazioni extra-matrimoniali: così nascono anche Jana e Diego Fernando, che lo rende nonno nel 2018. Negli anni i gossip sui flirt finiti sulle prime pagine dei giornali italiani e internazionali sono stati innumerevoli. Ma nella sua autobiografia, Maradona lo ammette chiaramente: anche se non le è stato fedele, l’amore – quello per una donna – è sempre stato uno solo: quello per Claudia.