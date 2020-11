MotoGp, Morbidelli vince a Valencia. Mir campione del mondo HIGHLIGHTS

Il pilota italiano ha tagliato per primo il traguardo in Spagna. Dietro di lui Miller e Pol Espargaro. Mir è arrivato settimo ma, complice la caduta di Quartararo, è il nuovo campione del mondo della MotoGp con una gara di anticipo: “È tutto incredibile”, ha detto il pilota della Suzuki. Ottavo Dovizioso, dodicesimo Rossi

Franco Morbidelli, sulla sua Yamaha Petronas, ha vinto il Gran premio di Valencia classe MotoGp. Ma a festeggiare alla fine è soprattutto Joan Mir: il pilota della Suzuki arriva settimo, ma questa posizione gli basta per diventare campione del mondo. Per lui è il primo titolo nella classe regina ( IL RACCONTO DELLA GARA ).

A vincere il Gp di Valencia è stato quindi Morbidelli, partito in pole . Dietro di lui si sono piazzati Jack Miller su Ducati e Pol Espargaro su Ktm. Gara anonima per Valentino Rossi: il pilota pesarese della Yamaha ha chiuso al dodicesimo posto. Lontano dal podio anche l'altro pilota italiano della Ducati Andrea Dovizioso, arrivato ottavo. Nono Aleix Espargaro su Aprilia davanti alla Yamaha di Maverick Viñales. Undicesimo Francesco Bagnaia su Ducati e quindicesimo Petrucci su Ducati ufficiale.

Mir campione del mondo

La gara di Valencia regala il titolo iridato a Mir: sale a 171 punti e diventa campione del mondo della MotoGp con una gara di anticipo (complice anche la caduta di Quartararo). Per il nono anno consecutivo è un pilota spagnolo a vincere il titolo in top-class. Mir riporta il titolo alla Suzuki dopo 20 anni, nel centesimo anniversario della sua storia, e spezza 12 anni di duopolio Honda-Yamaha. “È tutto incredibile, quello che sto vivendo è un sogno diventato realtà, non riesco a piangere né a ridere, provo un mix di emozioni, ancora non mi capacito di quello che è successo”, ha detto il pilota a Sky Sport.