Lazio, nuovo aereo con livrea biancoceleste. FOTO e VIDEO

ll vettore porterà Immobile e compagni in trasferta per l'Italia e l'Europa. Il presidente Lotito: "È il sigillo a una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell'Europa che conta e che ci spetta"

Ora la Lazio ha davvero la sua "aquila nel cielo", come recita l'inno dei biancocelesti: la società capitolina ha presentato il suo aereo ufficiale. Con livrea biancoceleste e aquila stilizzata sulla coda, il vettore porterà Immobile e compagni in trasferta per l'Italia e l'Europa.

Il nuovo aereo della Lazio - ©Facebook/S.S. Lazio

La Lazio "spicca il volo" vedi anche Zenit-Lazio 1-1: video, gol e highlights della partita di Champions "Per 120 anni il cielo è stato fonte d'ispirazione per la Società Sportiva Lazio. Al cielo, all'aquila che ne è regina, guardavano i Fondatori quando scelsero il simbolo quel 9 gennaio 1900", si spiega nella nota di presentazione dell'aereo. "Al compimento dei 120 anni, la Lazio spicca il volo e solca i cieli con l'effige dell'aquila: un nuovo aereo infatti sarà il vettore ufficiale della S.S. Lazio e la accompagnerà nei cieli in Italia e nel mondo", si legge ancora.

Il nuovo aereo della Lazio - ©Facebook/S.S. Lazio