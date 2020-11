Zenit-Lazio, le formazioni ufficiali della sfida di Champions League

I biancocelesti scendono in campo in Russia in grande emergenza Covid. Attacco affidato alla coppia Muriqi-Correa. Sette giovanissimi in panchina. Diretta su Sky Sport Uno alle 18.55

Nel terzo turno del gruppo F di Champions League, la Lazio scende in campo a San Pietroburgo contro lo Zenit. Dopo aver esordito con una grande vittoria in casa con il Borussia Dortmund, i biancocelesti hanno ottenuto un buon pareggio sul campo del Club Brugge in emergenza. I padroni di casa hanno iniziato il loro percorso europeo raccogliendo zero punti nelle prime due gare (sconfitte contro Club Brugge in casa e Borussia Dortmund in Germania). Nel pieno dell'emergenza Covid, Inzaghi è costretto a rinunciare a Immobile, Leiva e Strakosha, che non sono potuti partire per la Russia perché bloccati dai vincoli Uefa sui tamponi. Attacco affidato alla coppia Muriqi-Correa. Sette giovanissimi in panchina. La partita, in programma alle ore 18.55 alla Gazprom Arena di San Pietrobrugo, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).