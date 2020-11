MotoGp Europa, Joan Mir vince e vede il titolo. HIGHLIGHTS

Il maiorchino della Suzuki trionfa a Valencia: per lui si tratta del primo successo nella massima cilindrata e proprio grazie ai punti ottenuti si avvicina alla vittoria del Mondiale. Secondo posto per il connazionale e compagno di team Alex Rins, terzo il catalano della KTM. Dovizioso è il primo degli italiani all’ottavo posto, si ritira al quinto giro Valentino Rossi al rientro dopo il Covid

Joan Mir vince il Gp d'Europa della classe MotoGp, sul circuito di Valencia, ed ipoteca il titolo mondiale. Per lo spagnolo della Suzuki, già leader della classifica generale, si tratta del primo successo nella massima cilindrata. Sul podio anche Alex Rins, suo connazionale e compagno di team. Terzo posto per Pol Espargaró, su KTM. Male gli italiani con Andrea Dovizioso che finisce all’ottavo posto, mentre Valentino Rossi è costretto al ritiro dopo soli cinque giri: amaro dunque il suo ritorno in pista dopo la positività al Covid-19 ( IL RACCONTO DELLA GARA ).

Joan Mir vede il Mondiale

leggi anche

Moto, Luca Marini guiderà una Ducati nella prossima MotoGp

Con il successo a Valencia, Joan Mir si avvicina alla vittoria del Mondiale: per lui infatti sono 162 i punti in classifica generale ed è adesso a +37 da Fabio Quartararo (caduto in questa gara) e Alex Rins. Ancora più staccati Maverick Viñales e Franco Morbidelli rispettivamente a -41 e -45 dalla vetta della classifica. Proprio il pilota romano, arrivato 11mo a Valencia, vede quasi del tutto svanite le speranze di titolo quando mancano ormai appena due gare alla fine del campionato: il prossimo 15 novembre si correrà nuovamente a Valencia, mentre il 22 novembre si chiuderà in Portogallo.