Moto, Luca Marini guiderà una Ducati nella prossima MotoGp

Dall'anno prossimo un'altra dinastia familiare guiderà nel mondiale della MotoGp. Ai Marquez, infatti, risponderanno i fratelli Rossi-Marini. Luca Marini, in lotta per la conquista del mondiale di Moto2, guiderà una Ducati. Il fratello di Valentino Rossi vestirà i colori dello Sky Racing Team VR46 all'interno del Team Esponsorama Racing. Con Marini - si legge in una nota - si concretizza ancora una volta la promessa di supportare i giovani talenti italiani del motociclismo. Luca porterà con sé alcuni dei membri della sua attuale crew tecnica.

Bezzecchi confermato in Moto2

Novità anche in Moto2: arriva la conferma per Marco Bezzecchi, che dividerà il box con Celestino Vietti Ramus, promosso nella nuova categoria. Tra Motomondiale, Campionato spagnolo e Civ, sono stati oltre 10 i piloti che hanno corso e mosso i loro primi passi nel Circus con i colori dello Sky Racing Team VR46. Attualmente terzo nella classifica generale in Moto2, Luca Marini sarà il secondo pilota cresciuto nell'orbita di Sky e della VR46 Riders Academy a gareggiare in MotoGP dopo Francesco Bagnaia, Campione del Mondo con il Team nel 2018.