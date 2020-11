Serie A, Cagliari-Sampdoria 2-0: video, gol e highlights

Torna alla vittoria il Cagliari, che dopo la sconfitta di Bologna batte la Sampdoria di Ranieri alla Sardegna Arena. I rossoblù di Di Francesco salgono al decimo posto in classifica proprio in coabitazione coi blucerchiati. I gol arrivano nel secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso con un incrocio dei pali colpito di test da Joao Pedro e l'espulsione di Augello al 40' per fallo da ultimo uomo su Nandez (azione rivista al Var). Il vantaggio lo firma Joao Pedro, che guadagna e trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Tonelli al 48'. Il raddoppio arriva 20 minuti dopo, con Nandez lanciato da Simeone e bravissimo a superare Candreva per poi battere di interno sinistro Audero in uscita. Al 78' annullato per fuorigioco il 3-0 di Sottil. Gli highlights sono visibili da subito per gli abbonati Sky e tre ore dopo la partita per tutti gli altri utenti.