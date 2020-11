Benevento-Spezia 0-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Secca vittoria dello Spezia in trasferta contro il Benevento. Nello 0-3 allo stadio Vigorito valido per la settima giornata di Serie A, sono Pobega nel primo tempo e due volte Nzola nel secondo a far esultare i liguri, che salgono a otto punti in campionato. Campani fermi a quota sei (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Gli highlights sono visibili da subito per gli abbonati Sky e tre ore dopo la partita per tutti gli altri utenti.