Ferencvaros-Juventus, le formazioni ufficiali della sfida di Champions

Trasferta in Ungheria per i bianconeri, alla terza gara stagionale in Champions League. Pirlo, che è alla ricerca del secondo successo nel girone, ritrova Chiellini e Ronaldo, con Dybala in panchina

Dopo il ko con il Barcellona, la Juventus affronta la terza giornata del gruppo G in trasferta in Ungheria contro il Ferencvaros. Forti dei tre punti in classifica guadagnati a Kiev battendo la Dinamo, Cristiano Ronaldo e compagni in caso di successo si porterebbero a +5 dagli ungheresi. I padroni di casa, dopo il 5-1 subito al Camp Nou alla prima giornata, hanno raccolto il primo punto pareggiando per 2-2 in casa contro la Dinamo Kiev. Pirlo ritrova Chiellini e Ronaldo, che gioca davanti in coppia con Morata, mentre Dybala parte dalla panchina. La partita, in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).