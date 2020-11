Argentina, ricoverato Maradona in una clinica a La Plata

Diego Armando Maradona è stato ricoverato nel pomeriggio alla clinica Ipensa di La Plata, come scrivono la Nacion e gli altri principali quotidiani on line in Argentina. La decisione è stata presa dopo alcuni problemi di salute accusati nel weekend, in particolare uno stato di debolezza che gli ha reso faticosi i movimenti di braccia e gambe. Non si tratta, dunque, di coronavirus, come sottolinea l'entourage dell'ex Pibe de Oro, considerato anche che Maradona è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato. L'ex campione argentino sosterrà una serie di analisi per avere un quadro clinico chiaro della situazione, e il ricovero sarebbe stato suggerito dal suo neurochirurgo di fiducia.