Maradona, i 60 anni di un mito che va oltre lo sport

"Ma chi sei, Maradona?". Qualsiasi bambino, in qualsiasi Paese del mondo, dal campetto della scuola calcio allo spiazzo dei giardinetti sotto casa, almeno una volta nella vita, a quel ragazzino incredibile, il più bravo della compagnia, ha detto così: "Ma chi sei, Maradona?".

Icona popolare nata dalla povertà

Se Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è stato il più bravo calciatore della storia, Diego Armando Maradona è stato il primo e l’ultimo del suo genere. Il più popolare esponente del più popolare gioco del mondo. L’immagine stessa di quel gioco lì. Molto al di là di quel gioco lì, come Magic Johnson, come Senna, come Carl Lewis. Molto al di là del gioco, in realtà: una icona pop, “più famoso di Gesù Cristo” avrebbe detto John Lennon, un antieroe dei fumetti come Paperino, uno spaccone come Jim Morrison, un ribelle come Van Gogh. Fisico tozzo, carattere instabile, personalità fortissima ed eccentrica, incline a droghe e compagnie femminili, comportamenti controversi e provocatori specie fuori dal campo. Non proprio una vita da atleta, insomma. Ma sul rettangolo di gioco dava tutto, spesso con la schiena a pezzi per la pubalgia cronica di cui soffriva, spesso senza allenamenti nelle gambe: i compagni lo adoravano, per questa sua umiltà nel trascinarli.

"Pibe de oro" tra Barcellona e Napoli

Nato poverissimo a Lanus, sobborgo di Buenos Aires, nel 1960, da bambino è già un fenomeno con Los Cebollitas, a 15 anni è già una star nazionale. Nell’estate del 1978, non avendo ancora compiuto la maggiore età, viene escluso dal ct della nazionale Menotti per gli imminenti mondiali di casa: il generale Videla non ammette la minima incertezza, i desaparecidos vanno dimenticati con una festa ubriaca di tutto il popolo argentino, e il giovanissimo “Pibe de oro”, per paradosso, è già troppo ingombrante, non si può mettere il destino di un regime sulle spalle di un minorenne. Maradona e la politica, una rotta di collisione e un binomio che si ripresenterà, tratto costante molto sui generis per la carriera di un calciatore. Andrà a farsi le ossa in Giappone, vincendo quasi da solo, nel 1979, il mondiale Under 20: l’unica edizione di cui il mondo si ricorda ancora. Perché c’era Maradona. Non avrebbe forse neanche avuto bisogno di vincerlo, per diventare Diego, per essere già Diego. A pensarci bene, non ha poi vinto così tanto, Maradona, in carriera. Non è il palmares che lo rende il più grande. In fondo, molti altri calciatori hanno vinto tanto più di lui. I club scelti, beh, non sono certo tutti top. Cresciuto nell’Argentinos Juniors, passa al Boca, la squadra simbolo degli italiani d’Argentina, ed è già una premonizione. A 22 anni sbarca in Europa, lo prende il Barcellona: i catalani non sono ancora una corazzata, non hanno ancora vinto la loro prima Coppa dei Campioni, neanche nell’era del geniale capellone Crujff. Dopo due anni deludenti, segnati da un grave infortunio, passa al Napoli: altra scelta che oggi sarebbe fanta-scelta, altro che Campioni, gli azzurri non hanno mai vinto né il campionato nazionale né una coppa europea. Maradona non sarà mai la stella più brillante di una squadra di fenomeni, come il Pelé della nazionale brasiliana o il Di Stefano de “gli anni d’oro del grande Real”. Ma il connubio con Napoli, città-stato anarchica, passionale e teatrale, è il matrimonio del secolo quasi quanto quello tra Marylin e gli americani.