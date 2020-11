Il circus torna sul circuito emiliano 14 anni dopo l’ultima gara. La Mercedes è a un passo dal titolo Costruttori. L'olandese della Red Bull fuori per lo scoppio di una ruota. La Ferrari spera in Leclerc, partito settimo. Altra gara in salita per Vettel, a centro gruppo. Il GP dell’Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)