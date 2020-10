Covid, Ronaldo positivo salta il Barça: "Il tampone è una cavolata"

È un "Ronaldo furioso", per parafrase il poema di Ludovico Ariosto, quello che scrive sul suo account Instagram. L'asso portoghese - trovato positivo al coronavirus lo scorso 13 ottobre - dopo aver saltato le gare contro Crotone, Dinamo Kiev e Verona, non scenderà in campo nemmeno stasera nel big match di Champions League Juventus-Barcellona. Il portoghese, asintomatico, ha effettuato un altro tampone ieri, risultando ancora affetto da Sars-CoV-2. "Mi sento bene e in salute. Forza Juve!" ha scritto sul social network, per poi aggiungere "Pcr is bullshit", ossia "Il tampone è una cavolata". Pcr è l'acronimo della tecnologia usata per i test rino-faringei per la ricerca del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il commento ha scatenato polemiche, e successivamente è stato cancellato.