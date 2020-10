Champions League, Shakthar Donetsk-Inter 0-0: risultato in diretta

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0 LIVE

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Marlos, Solomon; Dentinho (15' Taison). All. Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte





Nuova serata di Champions League per l'Inter, che prova contro lo Shakthar Donetsk a riscattare il pareggio conseguito nella partita d'esordio dei gironi contro il Borussia Moenchengladbach, finita 2-2 (GUARDA GLI HIGHLIGHTS). Un risultato che ora obbliga i nerazzurri a cercare la vittoria in Ucraina per migliorare la situazione in classifica e provare a mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi. Antonio Conte ha spiegato in conferenza stampa che vuole una squadra che non sia mai passiva, ma arrembante e volitiva per battere uno Shakthar che ha già rifilato tre gol al Real Madrid. La squadra nerazzurra ha battuto gli ucraini lo scorso agosto nella semifinale di Europa League.