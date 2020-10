MotoGP, GP Teruel: vince Morbidelli. Highlights della gara di Aragon

Il pilota italiano della Yamaha Petronas conquista la sua seconda vittoria in top-class e torna in corsa per il Mondiale. Dietro di lui le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Tra gli italiani, Petrucci decimo e Dovizioso tredicesimo. Campionato apertissimo, con cinque piloti in 28 punti quando mancano tre gare

Franco Morbidelli, in sella alla sua Yamaha Petronas, ha vinto il Gp di Teruel, undicesima prova del Mondiale 2020 classe MotoGp e secondo appuntamento consecutivo sul circuito spagnolo di Aragon. Alle spalle del pilota italiano si sono piazzati Alex Rins e Joan Mir, entrambi su Suzuki. Tra gli italiani, Danilo Petrucci è arrivato decimo e Andrea Dovizioso tredicesimo. Subito fuori - scivolato al primo giro - il pilota giapponese della Honda Takaaki Nakagami, che era partito in pole (IL RACCONTO DELLA GARA).

La vittoria di Morbidelli vedi anche MotoGp Aragon, vince Alex Rins: gli highlights della gara in Spagna Per Morbidelli è la seconda vittoria in top-class dopo Misano, la decima in tutte le classi. Si tratta della prima vittoria italiana in top-class ad Aragon. “Bellissimo, sapevo di dover fare una gara aggressiva. Quando ho visto di avere spazio mi sono detto di dare il massimo giro dopo giro. La concentrazione era al massimo, il feeling era bellissimo, mi è venuto tutto facile, è stata una gara fenomenale, sono stato sempre costante”, ha commentato Morbidelli ai microfoni di Sky Sport. Il pilota della Yamaha era partito dalla prima fila, in seconda posizione. Dietro di lui era scattato Rins, arrivato secondo al traguardo. Mir, che chiude il podio, era partito dalla dodicesima posizione. Ha tentato la rimonta Petrucci, partito diciannovesimo e arrivato decimo, mentre l’altro ducatista Dovizioso era scattato dalla diciassettesima posizione in griglia ed è arrivato tredicesimo al traguardo.

Franco Morbidelli - ©Ansa